Армия России сравняла с землёй арсеналы ракет и артиллерии ВСУ
МО: ВС РФ нанесли удары по арсеналам ракет и артиллерии, принадлежавшим ВСУ
Армия России сравняла с землёй арсеналы ракет и артиллерии ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска с помощью авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии поразили склады с ракетами и артиллерийским вооружением, цех, где собирали беспилотники, а также скопления солдат и техники ВСУ вместе с иностранными наёмниками в 149 районах.
В ведомстве подчеркнули, что атаки оперативно-тактической авиации и других сил группировок ВС РФ затронули ключевые объекты противника, нанеся ему ощутимый урон.
Ранее сегодня Минобороны РФ подтвердило освобождение Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Также сообщалось, что при зачистке населённого пункта наши парни захватили много оружия стран НАТО.