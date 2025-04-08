Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 11:44

Армия России сравняла с землёй арсеналы ракет и артиллерии ВСУ

МО: ВС РФ нанесли удары по арсеналам ракет и артиллерии, принадлежавшим ВСУ

Армия России сравняла с землёй арсеналы ракет и артиллерии ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Армия России сравняла с землёй арсеналы ракет и артиллерии ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска с помощью авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии поразили склады с ракетами и артиллерийским вооружением, цех, где собирали беспилотники, а также скопления солдат и техники ВСУ вместе с иностранными наёмниками в 149 районах.

В ведомстве подчеркнули, что атаки оперативно-тактической авиации и других сил группировок ВС РФ затронули ключевые объекты противника, нанеся ему ощутимый урон.

Ранее сегодня Минобороны РФ подтвердило освобождение Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север». Также сообщалось, что при зачистке населённого пункта наши парни захватили много оружия стран НАТО.

ВСУ дважды за сутки нанесли удары по российским энергообъектам
ВСУ дважды за сутки нанесли удары по российским энергообъектам
Оксана Попова
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