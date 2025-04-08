Армия России сравняла с землёй арсеналы ракет и артиллерии ВСУ

Минобороны РФ заявило, что за сутки российские войска с помощью авиации, ударных дронов, ракет и артиллерии поразили склады с ракетами и артиллерийским вооружением, цех, где собирали беспилотники, а также скопления солдат и техники ВСУ вместе с иностранными наёмниками в 149 районах.