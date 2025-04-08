«Я боюсь других»: В Словакии признались, что опасаются вовсе не русских
HD: В Словакии опасаются не русских, а вооружённых украинцев
Бандеровцы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
В Словакии признались, что, несмотря на русофобию в Европе, они опасаются вооружённых украинцев, а вовсе не русских. Украинские беженцы «теперь повсюду» и не стесняются чествовать Степана Бандеру в странах, которые их приютили. Об этом сообщает Hlavný dennik (HD).
«Всякие сумасшедшие пугают нас угрозой со стороны русских, которых в Словакии, если не считать русинов, не больше штата дипломатического представительства Российской Федерации. А вот украинцы у нас повсюду. Они везде. Я не имею ничего против, если они признают цивилизационные ценности и не вспоминают о Бандере! Но я бы предпочёл обойтись без них. Из-за Бандеры!» — рассказал один из местных жителей.
Ещё один словак отметил, что «боится других», поэтому за последние годы закономерно превратился в укрофоба. Он отмечает, что в случае Украины это не надуманная фобия.
Ранее Кабмин Израиля перенаправил в МИД вопрос о героизации Бандеры на Украине. Напомним, что Иерусалим ограничил работу российскому журналисту Никите Кулюхину за вопрос об Украине. Он спросил о возможности осуждения Израилем Киева за восхваление пособников нацистов времён Холокоста.