В Словакии признались, что, несмотря на русофобию в Европе, они опасаются вооружённых украинцев, а вовсе не русских. Украинские беженцы «теперь повсюду» и не стесняются чествовать Степана Бандеру в странах, которые их приютили. Об этом сообщает Hlavný dennik (HD).

«Всякие сумасшедшие пугают нас угрозой со стороны русских, которых в Словакии, если не считать русинов, не больше штата дипломатического представительства Российской Федерации. А вот украинцы у нас повсюду. Они везде. Я не имею ничего против, если они признают цивилизационные ценности и не вспоминают о Бандере! Но я бы предпочёл обойтись без них. Из-за Бандеры!» — рассказал один из местных жителей.