Владимир Зеленский может оплачивать ложные заголовки в прессе. А его окружение и вовсе является мафией, которая уничтожает патриотов, заявила конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, комментируя слова спикера МИД Украины Георгия Тихого о том, что политик больше не является гражданкой Незалежной.

«Не удивлюсь, что Зеленский платит Telegraph за фальшивые заголовки, чтобы продолжать делать деньги на крови украинского народа. Я горжусь своим украинским наследием настоящих воинов — не трусов из мафии Зеленского, уничтожающих патриотов», — написала конгрессвумен в соцсети X.

Напомним, что ранее Виктория Спартц призвала Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за РФ. Конгрессвумен подчеркнула, что в противном случае Украина рискует потерять ещё больше территорий, и отказ от компромиссов с Москвой лишь усложняет положение Киева. Она также раскритиковала Зеленского, связывая его ошибки с текущим украинским кризисом. В МИД Украины назвали неприемлемым призыв Спартц. Представитель ведомства Георгий Тихий намекнул, что политик лишилась «украинского статуса» в Киеве.