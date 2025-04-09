МО рассказало о подвиге брата Зои Космодемьянской в годовщину взятия Кёнигсберга
Александр Космодемьянский. Обложка © Telegram / Музей «ЗОЯ»
Минобороны России опубликовало архивные документы по случаю годовщины со дня освобождения Кёнигсберга. В них говорится о подвиге брата Зои Космодемьянской Александра, который обеспечил пленение свыше полутысячи гитлеровцев.
В ведомстве уточнили, что на момент штурма современного Калининграда Александр Космодемьянский командовал истребительной самоходной установкой ИСУ-152 350-го гвардейского тяжёлого артиллерийского полка в звании гвардии старшего лейтенанта. Им двигало желание отомстить за страшную гибель сестры, сказано в архивах.
«Батарея под командованием гвардии старшего лейтенанта Космодемьянского, несмотря на плотный заградительный огонь и минные поля, преодолевая всяческие препятствия, выдвинулась на открытую позицию перед фортом Кёниген Луиза и, открыв залповый огонь по форту, первой ворвалась во двор, принудив капитулировать гарнизон», — говорится в наградном листе о присвоении Космодемьянскому звания Героя Советского Союза.
В результате смелой атаки в плен удалось взять 550 немецких солдат и офицеров. Также красноармейцы захватили девять исправных танков и 200 машин. Спустя несколько дней, 13 апреля 1945 года, Александр Космодемьянский пал смертью храбрых.
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