МО рассказало о подвиге брата Зои Космодемьянской в годовщину взятия Кёнигсберга

Минобороны России опубликовало архивные документы по случаю годовщины со дня освобождения Кёнигсберга. В них говорится о подвиге брата Зои Космодемьянской Александра, который обеспечил пленение свыше полутысячи гитлеровцев.

В ведомстве уточнили, что на момент штурма современного Калининграда Александр Космодемьянский командовал истребительной самоходной установкой ИСУ-152 350-го гвардейского тяжёлого артиллерийского полка в звании гвардии старшего лейтенанта. Им двигало желание отомстить за страшную гибель сестры, сказано в архивах.

«Батарея под командованием гвардии старшего лейтенанта Космодемьянского, несмотря на плотный заградительный огонь и минные поля, преодолевая всяческие препятствия, выдвинулась на открытую позицию перед фортом Кёниген Луиза и, открыв залповый огонь по форту, первой ворвалась во двор, принудив капитулировать гарнизон», — говорится в наградном листе о присвоении Космодемьянскому звания Героя Советского Союза.