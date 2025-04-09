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8 апреля, 23:56

Прощай, легенда: Россия и США начали подготовку к сведению МКС с орбиты

«Роскосмос» и NASA составляют план по сведению МКС с околоземной орбиты

МКС. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

МКС. Обложка © Telegram / Госкорпорация «Роскосмос»

NASA и «Роскосмос» приступили к разработке комплексного плана по завершению работы Международной космической станции и сведения её с околоземной орбиты. Впрочем, точная дата прекращения миссии МКС пока не установлена. Об этом сообщил замглавы американского агентства по космическим программам Кен Бауэрсокс.

«Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое», — заявил он в беседе с ТАСС.

Бывший астронавт напомнил, что США планируют продолжать финансирование миссии до 2030 года, в то время как Россия объявляла о намерении участвовать в проекте минимум до 2028 года.

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Напомним, что Международная космическая станция функционирует с ноября 1998 года. В марте 2025-го она совершила 150-тысячный виток вокруг Земли. Впрочем, ресурс МКС уже подходит к концу, заявил ранее американский миллиардер Илон Маск.

Тимур Хингеев
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