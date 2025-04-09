Прощай, легенда: Россия и США начали подготовку к сведению МКС с орбиты

NASA и «Роскосмос» приступили к разработке комплексного плана по завершению работы Международной космической станции и сведения её с околоземной орбиты. Впрочем, точная дата прекращения миссии МКС пока не установлена. Об этом сообщил замглавы американского агентства по космическим программам Кен Бауэрсокс.

«Мы вместе разрабатываем детальный план прекращения [работы] станции. Есть вероятность, что это будет позже, есть вероятность, что это будет раньше — если со станцией случится что-то плохое», — заявил он в беседе с ТАСС.