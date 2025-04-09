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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 09:13

Несдетонировавшие дроны нашли рядом с местом атаки ВСУ на военный аэродром в Моздоке

Меняйло: В Северной Осетии обнаружены обломки дронов ВСУ со взрывчаткой

Дрон. Обложка © freepik / wirestock

Дрон. Обложка © freepik / wirestock

В Северной Осетии замечены обломки беспилотников ВСУ, на которых не сдетонировала взрывчатка, сейчас места их падения оцеплены, бомбы будут обезврежены путём подрыва. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

«По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы», — говорится в тексте.

Появилось фото застрявшего в бельевых верёвках дрона ВСУ в Аксае
Появилось фото застрявшего в бельевых верёвках дрона ВСУ в Аксае

Напомним, в ночь на 9 апреля расчёты российских систем ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над 11 регионами страны. В Северной Осетии зафиксировано 15 вражеских дронов. Предположительно, целью были военные аэродромы в Оренбургской области и Моздоке.

Татьяна Миссуми
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