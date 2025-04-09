Несдетонировавшие дроны нашли рядом с местом атаки ВСУ на военный аэродром в Моздоке

В Северной Осетии замечены обломки беспилотников ВСУ, на которых не сдетонировала взрывчатка, сейчас места их падения оцеплены, бомбы будут обезврежены путём подрыва. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.