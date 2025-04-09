Несдетонировавшие дроны нашли рядом с местом атаки ВСУ на военный аэродром в Моздоке
Меняйло: В Северной Осетии обнаружены обломки дронов ВСУ со взрывчаткой
Дрон. Обложка © freepik / wirestock
В Северной Осетии замечены обломки беспилотников ВСУ, на которых не сдетонировала взрывчатка, сейчас места их падения оцеплены, бомбы будут обезврежены путём подрыва. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.
«По сегодняшней атаке беспилотников в Моздокском районе появилась дополнительная информация: на отдельных из 15 сбитых БПЛА не разорвались боевые заряды. Сейчас место падения обломков беспилотников оцеплено. Взрывотехники осматривают фугасы», — говорится в тексте.
Напомним, в ночь на 9 апреля расчёты российских систем ПВО уничтожили 158 украинских беспилотников. Дроны были сбиты над 11 регионами страны. В Северной Осетии зафиксировано 15 вражеских дронов. Предположительно, целью были военные аэродромы в Оренбургской области и Моздоке.