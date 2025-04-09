Кинолог раскрыл, стрессуют ли собаки от апрельского снега так же, как люди

Апрельский снегопад стал неожиданностью не только для россиян, но и для их четвероногих друзей. Впадают ли питомцы от таких перемен погоды, как люди, Life.ru рассказал президент Союза кинологических организаций России (СКОР) Владимир Уражевский.

Для собак такого особенного стресса нет, потому что, когда выпал свежий чистый снег, можно порезвиться и побегать, и, наоборот, это хорошо. Другое дело, что проблема для собак, когда снег посыпают всевозможными препаратами, которые разъедают лапы. Владимир Уражевский Президент Союза кинологических организаций России (СКОР)

Тем не менее кинолог рекомендует «приодеть» гладкошерстных и маленьких собак, чтобы не был нарушен теплообмен во время прогулок, особенно длительных.

Также перед выходом на улицу лучше обработать подушечки лап специальными кремами, можно надеть им собачьи ботиночки. Если на тротуаре много реагентов, лучше взять питомца на руки, если его размеры позволяют, поскольку эти вещества проникают в поры кожи и разъедают лапы.

«Что касается эмоционального состояния, наоборот, это прекрасно – свежий чистый снег. Нужно брать своих животных и идти в парк, выезжать за город, гулять, общаться и радоваться вот таким чудесам природы. Ровно как и людям. Так что проводить лучше время вместе», — заключил Уражевский.