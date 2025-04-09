Юрист объяснил, как Ефремов мог снимать фильмы в колонии

Вышедший по УДО актёр Михаил Ефремов мог снимать фильмы в колонии на законных основаниях, полагает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, заключённые не имеют права владеть техникой с функцией записи, однако администрация учреждения могла предоставить свою аппаратуру.