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9 апреля, 09:12

Юрист объяснил, как Ефремов мог снимать фильмы в колонии

Юрист Хаминский: Ефремов мог снимать фильмы в колонии на законных основаниях

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Вышедший по УДО актёр Михаил Ефремов мог снимать фильмы в колонии на законных основаниях, полагает руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, заключённые не имеют права владеть техникой с функцией записи, однако администрация учреждения могла предоставить свою аппаратуру.

Юрист допустил, что Ефремов проводил съёмки в рамках культурно-просветительской работы, если камера принадлежала колонии и выдавалась под контроль сотрудников. Заключённый мог снимать конкретные мероприятия, например, театральные или учебные, а записи не покидали пределов учреждения.

«Если Ефремов участвовал в подобных инициативах, съёмки были законны», — отметил собеседник RT.

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Стало известно, как родные погибшего в ДТП отреагировали на освобождение Ефремова

Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО. В колонии он оказался из-за ДТП, в результате которого погиб человек. Ранее адвокат актёра высказался о перспективах его творческой деятельности после освобождения.

Борис Эльфанд
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