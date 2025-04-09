Стало известно, как родные погибшего в ДТП отреагировали на освобождение Ефремова

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в Москве в результате ДТП, спровоцированного Михаилом Ефремовым, приняли освобождение актёра из колонии. Об этом заявил его адвокат Юрий Падалко. Юрист также отметил, что артист попросил прощения у родни жертвы аварии.