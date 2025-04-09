Стало известно, как родные погибшего в ДТП отреагировали на освобождение Ефремова
Адвокат Падалко: Родные погибшего в ДТП мужчины приняли освобождение Ефремова
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в Москве в результате ДТП, спровоцированного Михаилом Ефремовым, приняли освобождение актёра из колонии. Об этом заявил его адвокат Юрий Падалко. Юрист также отметил, что артист попросил прощения у родни жертвы аварии.
«Вы знаете, Ефремов очень просил прощения у них, очень просил прощения. Всё-таки апелляция здесь поступила, я думаю, что они приняли решение суда», — подчеркнул собеседник URA.ru.
Напомним, Михаил Ефремов оказался за решёткой из-за ДТП, в результате которого погиб человек. Тем не менее 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. На свободе первым делом он планирует обратиться в клинику с хронической обструктивной болезнью лёгких.