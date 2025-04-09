Кожаные куртки, стрельба и поцелуи: Куда исчезли самые крутые девчонки из боевиков 80–90-х

Они бегали с автоматами, сражались наравне с мужчинами и разбивали сердца главных героев. Девушки из боевиков нашего детства были сильными, опасными и невероятно привлекательными. Пока герои Сталлоне и Шварценеггера взрывали всё вокруг, они добавляли фильмам не только сексуальности, но и глубины. Где сейчас эти актрисы и как сложились их судьбы после звёздного часа?

Путь звезды в Голливуде непредсказуем. Одним хватает одной роли, чтобы навсегда остаться в истории кино, другие продолжают штурмовать новые вершины десятилетиями. Большинство «боевых подруг» начинали карьеру как секс-символы, но со временем либо переросли этот образ, либо оказались заложницами своей красоты. Не всем удалось сохранить звёздный статус, но каждая из них оставила след в сердцах зрителей.

Бригитта Нильсен: советская чемпионка в «Рокки-4»

Фото © Кадр из фильма «Рокки-4», режиссёр Сильвестр Сталлоне и др. / Kinopoisk , © ТАСС / ZUMA / Nicole Kubelka

После роли советской спортсменки Людмилы в «Рокки-4» датская актриса успела побывать и звездой боевиков, и европейской королевой фэнтези, и героиней скандальной хроники. Брак со Сталлоне, роман с рэпером Flavor Flav, пять замужеств — жизнь Бригитты напоминала американские горки. В 2000-х её чаще можно было увидеть в реалити-шоу, где она откровенно рассказывала о борьбе с алкоголизмом. Настоящим сюрпризом стало рождение дочери в 2018 году, когда актрисе исполнилось 54 года. В том же году она эффектно вернулась к роли Людмилы Драго в фильме «Крид II», напомнив всем, что настоящие звёзды не гаснут.

Линда Хэмилтон: та самая официантка в «Терминаторе»

Фото © Кадр из фильма «Терминатор», режиссёр Джеймс Кэмерон и др. / Kinopoisk, © ТАСС / ZUMA / Rodrigo Reyes Marin

История Линды Хэмилтон — это история трансформации не только на экране, но и в жизни. Из хрупкой официантки Сары Коннор в первом «Терминаторе» она превратилась в настоящую воительницу во втором фильме. После оглушительного успеха «Терминатора-2» Хэмилтон сделала то, что многим показалось невероятным, — сознательно отошла от Голливуда. Она выбрала тихую жизнь вдали от прожекторов, борясь с биполярным расстройством и выстраивая свою жизнь на собственных условиях. В 2019 году она триумфально вернулась в роли постаревшей, но всё ещё смертоносной Сары Коннор в «Тёмных судьбах». А в 2025 году появится в финальном сезоне «Очень странных дел» — большой камбэк для актрисы, доказавшей, что и в зрелом возрасте можно оставаться иконой.

Джейми Ли Кёртис: главная красотка в «Правдивой лжи»

Фото © Кадр из фильма «Правдивая ложь», режиссёр Джеймс Кэмерон и др. / Kinopoisk, © ТАСС / АР / Evan Agostini

Вопреки голливудским стереотипам, карьера Джейми Ли Кёртис расцвела именно в зрелые годы. После успеха «Правдивой лжи» в 1994 году она продолжала сниматься, но в начале 2000-х объявила, что закрывает свою «актёрскую книгу» ради семьи. К счастью, перерыв оказался временным. Кёртис не только вернулась, но и добилась невероятных высот — сыграла в хитовых фильмах «Достать ножи» и «Хэллоуин», а в 2023 году получила свой первый «Оскар» за роль в фильме «Всё везде и сразу». Такой триумф после 40 лет в профессии — настоящая редкость для Голливуда, где актрисы старше 50 обычно уходят на второй план.

Элли Уокер из «Универсального солдата»

Фото © Кадр из фильма «Универсальный солдат», режиссёр Роланд Эммерих и др. / Kinopoisk, © ТАСС / ZUMA / Birdie Thompson

Сыграв журналистку Веронику в «Универсальном солдате», Элли Уокер сделала ставку на телевизионную карьеру. Главная роль в сериале «Профайлер» принесла ей номинацию на премию Saturn и популярность в новом формате. Выйдя замуж и родив троих сыновей, Уокер не забросила профессию, а нашла баланс между семьёй и работой. С годами она расширила свой профессиональный диапазон, дебютировав как режиссёр фильма «Гораздо больше» и сняв документальную ленту о проблемах системы приёмных семей. Её история показывает, что за камерой можно найти себя не меньше, чем перед ней.

Келли Линч: главная героиня «Дома у дороги»

Фото © Кадр из фильма «Дом у дороги», режиссёр Роуди Херрингтон и др. / Kinopoisk, © ТАСС / АР / Evan Agostini

После культового «Дома у дороги» Линч могла стать большой звездой — ей даже предлагали главную роль в «Основном инстинкте», от которой она отказалась. Вместо этого актриса выбрала путь характерных ролей второго плана, которые позволили ей демонстрировать актёрское мастерство в разных жанрах. В 2000-е она переключилась на телепроекты, включая «Любовь — это слово» и «Магия Сити» (последний создал её муж). Редкий для Голливуда пример — стабильный брак с 1992 года и отсутствие скандальных историй. Такая жизненная позиция, возможно, не принесла ей статуса суперзвезды, но обеспечила постоянную востребованность в профессии.

Валерия Голино: красотка из фильма «Горячие головы»

Фото © Кадр из фильма «Горячие головы», режиссёр Джим Абрахамс и др. / Kinopoisk, © ТАСС / Piovanotto Marco / ABACA

Итальянская актриса после успеха комедийной дилогии «Горячие головы» могла закрепиться в Голливуде, но предпочла вернуться в Европу и заниматься авторским кино. Её выбор оправдал себя — Голино стала одной из немногих актрис, дважды получивших приз за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале. В 2010-х она успешно дебютировала как режиссёр с фильмом «Мёд», который был показан в программе Каннского фестиваля. Не связав себя узами брака и не имея детей, Голино всегда ставила творческую самореализацию на первое место. Такая жизненная позиция позволила ей превратиться из голливудской красотки в уважаемого деятеля европейского кино.

Джулия Никсон: красота в фильме «Рэмбо: Первая кровь II»

Фото © Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь II», режиссёр Джордж П. Косматос и др. / Kinopoisk Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / JuliaNicksonSoul

Партнёрша Сталлоне по фильму «Рэмбо: Первая кровь II» пыталась закрепить успех ролями в других боевиках и фантастических фильмах, но ни одна из них не принесла ей такой известности. К концу 1990-х её лицо перестало мелькать на больших экранах, и актриса сделала выбор в пользу семейной жизни. После развода с актёром Дэвидом Соулом она сосредоточилась на воспитании дочери, лишь изредка возвращаясь к небольшим ролям. Её опыт показывает, что иногда уход из-под софитов — не трагедия, а осознанный жизненный выбор.