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Регион
9 апреля, 11:31

«Загнанные звери»: Киевляне массово восстают против режима и требуют мира

KP: Жители Киева требуют официально объявить об окончании конфликта на Украине

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olha Solodenko

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olha Solodenko

Жители Киева требуют официально объявить о завершении конфликта на Украине и постоянно выражают недовольство действиями территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Кроме того, граждане мечтают об отмене военного положения и проведении выборов сообщает kp.ru со слов бывшей жительницы украинской столицы, которая переехала в Россию.

По её словам, из-за массовой отмены бронирования, жители Киева начинают заявлять, что народ превратился в «загнанных зверей».

«Нельзя воевать исключительно кнутом. Нельзя насилием загонять на фронт. Всё это пора заканчивать. По-настоящему заканчивать. И это пора уже объявить официально», — говорит собеседница издания.

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Ранее Life.ru сообщал, что в США была названа дата выборов президента Украины и «победная» стратегия Владимира Зеленского. Первые подтверждения о его участии в выборах могут появиться 5 мая. В то же время в Европе высказывают мнение, что проводить голосование в Незалежной нецелесообразно, поскольку украинский народ не проявляет интереса к ним.

Наталья Афонина
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