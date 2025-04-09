Жители Киева требуют официально объявить о завершении конфликта на Украине и постоянно выражают недовольство действиями территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Кроме того, граждане мечтают об отмене военного положения и проведении выборов сообщает kp.ru со слов бывшей жительницы украинской столицы, которая переехала в Россию.

По её словам, из-за массовой отмены бронирования, жители Киева начинают заявлять, что народ превратился в «загнанных зверей».