Число жертв после обрушения крыши в ночном клубе в Доминикане выросло до 113

Число погибших при обрушении крыши клуба в Доминиканской Республике достигло 113 человек. Об этом сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес. Ранее он передавал информацию о 98 погибших.

Крыша ночного клуба рухнула прямо на людей в Доминикане. Видео © Listin Diario

«Что касается погибших, (число. — прим. Life.ru) повысилось до 113 человек по состоянию на утро», — заявил он во время брифинга с журналистами.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), российские туристы не числятся среди жертв и пострадавших в Санто-Доминго. В организации пояснили, что это связано с небольшим объёмом туристического потока из страны в Доминиканскую Республику.

«Информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших в Санто-Доминго нет», — говорится в сообщении.

По данным АТОР, россияне чаще всего едут в Доминикану в рамках экскурсий и не задерживаются надолго на территории страны.