Набиуллина требует «перекрывать кислород» чёрным кредиторам

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в своём выступлении с годовым отчётом в Госдуме представила инициативы, направленные на предотвращение попадания россиян в долговую зависимость. Например, она призвала «перекрыть кислород чёрным кредиторам», к услугам которых граждане могут начать обращаться чаще в случае ужесточения правил для микрофинансовых организаций (МФО).