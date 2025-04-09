Набиуллина требует «перекрывать кислород» чёрным кредиторам
Набиуллина призвала разорвать цепочки микрозаймов, загоняющие в долговую спираль
Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru
Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в своём выступлении с годовым отчётом в Госдуме представила инициативы, направленные на предотвращение попадания россиян в долговую зависимость. Например, она призвала «перекрыть кислород чёрным кредиторам», к услугам которых граждане могут начать обращаться чаще в случае ужесточения правил для микрофинансовых организаций (МФО).
«Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации (МФО) дают человеку заём, чтобы он просто заплатил за предыдущий», — отметила глава ЦБ, добавив, что регулятор предлагает придерживаться принципа «один дорогостоящий заём на человека».
Кроме того, Набиуллина предложила ввести трёхдневный период охлаждения между займами и ограничивать переплату до 100%.
Ранее Набиуллина предостерегла, что понижение ключевой ставки на фоне высокой инфляции может привести к нежелательным последствиям. Она напомнила, что для снижения инфляционного давления на экономику пришлось повысить ключевую ставку до 21%. Тем не менее, как отмечает эксперт, Центробанк готовится к постепенному снижению ключевой ставки.