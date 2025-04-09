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9 апреля, 12:14

Набиуллина требует «перекрывать кислород» чёрным кредиторам

Набиуллина призвала разорвать цепочки микрозаймов, загоняющие в долговую спираль

Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru

Эльвира Набиуллина. Фото © Life.ru

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в своём выступлении с годовым отчётом в Госдуме представила инициативы, направленные на предотвращение попадания россиян в долговую зависимость. Например, она призвала «перекрыть кислород чёрным кредиторам», к услугам которых граждане могут начать обращаться чаще в случае ужесточения правил для микрофинансовых организаций (МФО).

«Нужно разорвать цепочки микрозаймов, когда микрофинансовые организации (МФО) дают человеку заём, чтобы он просто заплатил за предыдущий», — отметила глава ЦБ, добавив, что регулятор предлагает придерживаться принципа «один дорогостоящий заём на человека».

Кроме того, Набиуллина предложила ввести трёхдневный период охлаждения между займами и ограничивать переплату до 100%.

Набиуллина назвала плюсы повышения ключевой ставки
Набиуллина назвала плюсы повышения ключевой ставки

Ранее Набиуллина предостерегла, что понижение ключевой ставки на фоне высокой инфляции может привести к нежелательным последствиям. Она напомнила, что для снижения инфляционного давления на экономику пришлось повысить ключевую ставку до 21%. Тем не менее, как отмечает эксперт, Центробанк готовится к постепенному снижению ключевой ставки.

Наталья Афонина
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