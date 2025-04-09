Адвокат объяснил, кому Ефремов должен сказать спасибо за УДО

Михаил Ефремов должен поблагодарить за условно-досрочное освобождение из колонии семью погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, которая не стала оспаривать решение суда. Об этом заявил звёздный адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, потерпевшие могли, но не стали препятствовать выходу актёра на свободу.

«Потерпевшие не обжаловали решение суда, хотя у них было такое право. Не знаю и не могу сказать, насколько Ефремов исправился за годы в колонии. Но точно могу сказать: спасибо за его свободу нужно сказать семье Захаровых», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».