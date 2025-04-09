Адвокат объяснил, кому Ефремов должен сказать спасибо за УДО
Адвокат Алёшкин: Ефремов должен поблагодарить за УДО семью погибшего в ДТП
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Сергей Виноградов
Михаил Ефремов должен поблагодарить за условно-досрочное освобождение из колонии семью погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, которая не стала оспаривать решение суда. Об этом заявил звёздный адвокат Андрей Алёшкин. По его словам, потерпевшие могли, но не стали препятствовать выходу актёра на свободу.
«Потерпевшие не обжаловали решение суда, хотя у них было такое право. Не знаю и не могу сказать, насколько Ефремов исправился за годы в колонии. Но точно могу сказать: спасибо за его свободу нужно сказать семье Захаровых», — отметил собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, Михаил Ефремов оказался за решёткой, потому что спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек — курьер Сергей Захаров. 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО. Адвокат Юрий Падалко заявил, что Ефремов попросил прощения у семьи погибшего, а родственники жертвы якобы приняли условно-досрочное освобождение артиста.