«С зависимостью не работал»: Ефремову предрекли запой после освобождения
Нарколог Шуров: Ефремов может уйти в запой после освобождения
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Велика вероятность, что актёр Михаил Ефремов может уйти в запой после условно-досрочного освобождения из колонии, где не боролся против своей зависимости, а просто был лишён доступа к алкоголю. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.
«В тюрьме со своей зависимостью Ефремов не работал. Актёр просто был в условиях, исключающих употребление алкоголя, — и то не факт», — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что артист пристрастился к крепким напиткам ещё в подростковом возрасте, поэтому возвращение на сцену, где «постоянно отмечаются праздники», может спровоцировать запой. По мнению собеседника «Газеты.ru», у Ефремова нет шансов не запить снова в компании своих коллег.
«Мы знаем, что из себя наша богема представляет. Поэтому шансов, что Ефремов не будет пить в таком случае, — ноль», — заключил нарколог.
Напомним, 9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу по УДО. В колонии он оказался из-за ДТП, в результате которого погиб человек. Ранее адвокат актёра высказался о перспективах его творческой деятельности после освобождения. В свою очередь психолог оценила, как быстро Ефремов адаптируется на воле.