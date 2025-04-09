«С зависимостью не работал»: Ефремову предрекли запой после освобождения

Велика вероятность, что актёр Михаил Ефремов может уйти в запой после условно-досрочного освобождения из колонии, где не боролся против своей зависимости, а просто был лишён доступа к алкоголю. Об этом заявил психиатр-нарколог Василий Шуров.

«В тюрьме со своей зависимостью Ефремов не работал. Актёр просто был в условиях, исключающих употребление алкоголя, — и то не факт», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что артист пристрастился к крепким напиткам ещё в подростковом возрасте, поэтому возвращение на сцену, где «постоянно отмечаются праздники», может спровоцировать запой. По мнению собеседника «Газеты.ru», у Ефремова нет шансов не запить снова в компании своих коллег.