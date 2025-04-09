«Увидим блистательные роли»: В Госдуме верят, что тюрьма изменила Ефремова
Депутат Башанкаев выразил уверенность в том, что тюремный срок изменил Ефремова
Михаил Ефремов. Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей
Депутат Госдумы Бадма Башанкаев выразил надежду, что за время, проведённое в колонии, актёр Михаил Ефремов изменил своё отношение к жизни и своим пагубным привычкам. Не исключено, что уже скоро мы вновь увидим его на экране, сказал парламентарий в беседе с Life.ru.
Башанкаев про Ефремова. Видео © Life.ru
По словам Башанкаева, отсидев в тюрьме, Ефремов наверняка стал ценить жизнь больше, чем до этого. Оказавшись на свободе, он пройдёт диспансеризацию, а затем вернётся к своей работе, однако роли уже будут иметь несколько другой психологический оттенок.
«Сейчас мы увидим совершенно другого человека, который будет играть другие роли и по-другому относиться к пагубным привычкам», — сказал парламентарий.
Он припомнил, что в медицинском университете их учили относиться к алкоголикам, наркоманам и прочим заблудшим душам как к хорошим, но «отравленным» людям. Когда уйдёт отрава, себя вновь объявит эмоционально красивый, блистательный актёр. Ефремов не сидел в тюрьме четыре с половиной года в роскошных условиях, поэтому призма его характера не могла остаться прежней. Он ошибся и пострадал за это, отметил депутат.
Башанкаев добавил, что некоторые люди «включаются» в жизнь сразу, как выходят из тюрьмы, а другим для этого может потребоваться время. Но Ефремов — человек социально активный, а значит, в скором времени мы вновь увидим его на экране.
«Он из династии величайших актёров. Я уверен, что у него в голове изменилось многое. Мы увидим другого Ефремова, который будет ещё больше подобен своему отцу», — заключил парламентарий.
Ранее психолог рассказала, что Ефремов легко адаптируется к жизни на воле, если решит завязать с алкоголем. Его адвокат сообщил, что артист очень скучал по своей профессии и вернётся к ней, когда решит проблемы со здоровьем. Беспокойство вызывает лишь его намерение устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области. Будем надеяться, что он имел в виду театральные гастроли.