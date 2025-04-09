Жителям и гостям Петербурга рассказали, где наблюдать за цветением сакуры

В Санкт-Петербурге начала цвести сакура. Первыми преобразились деревья в китайском Саду Дружбы на Литейном. В других локациях города японская вишня только-только готовится к цветению. В скором времени наблюдать за невероятно красивыми растениями жители и гости Северной столицы смогут в парке Декабристов.