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9 апреля, 15:51

Жителям и гостям Петербурга рассказали, где наблюдать за цветением сакуры

В Санкт-Петербурге начала цвести сакура

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В Санкт-Петербурге начала цвести сакура. Первыми преобразились деревья в китайском Саду Дружбы на Литейном. В других локациях города японская вишня только-только готовится к цветению. В скором времени наблюдать за невероятно красивыми растениями жители и гости Северной столицы смогут в парке Декабристов.

Кроме того, по данным телеканала «Санкт-Петербург», всех желающих насладить цветением сакуры ждут сквер «Мама», сад «Василеостровец», Приморский парк Победы, сад-партер Смольного, Ланской сад, сад Ивана Фомина и парк «Серебряный пруд», каждый из которых предлагает уникальную атмосферу для отдыха и прогулок.

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Напомним, в конце марта в Японии стартовал сезон цветения сакуры. Тогда же в Краснодаре начала цвести слива, похожая на японскую сакуру.

Борис Эльфанд
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