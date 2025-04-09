Жителям и гостям Петербурга рассказали, где наблюдать за цветением сакуры
В Санкт-Петербурге начала цвести сакура
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В Санкт-Петербурге начала цвести сакура. Первыми преобразились деревья в китайском Саду Дружбы на Литейном. В других локациях города японская вишня только-только готовится к цветению. В скором времени наблюдать за невероятно красивыми растениями жители и гости Северной столицы смогут в парке Декабристов.
Кроме того, по данным телеканала «Санкт-Петербург», всех желающих насладить цветением сакуры ждут сквер «Мама», сад «Василеостровец», Приморский парк Победы, сад-партер Смольного, Ланской сад, сад Ивана Фомина и парк «Серебряный пруд», каждый из которых предлагает уникальную атмосферу для отдыха и прогулок.
Напомним, в конце марта в Японии стартовал сезон цветения сакуры. Тогда же в Краснодаре начала цвести слива, похожая на японскую сакуру.