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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 16:06

«Бабушка — борец»: Пенсионерка из Суджи страшным словом описала ситуацию во время оккупации

86-летняя пенсионерка описала ситуацию в Судже во время оккупации словом «голод»

Суджа после освобождения. © ТАСС / Егор Алеев

Суджа после освобождения. © ТАСС / Егор Алеев

После того как Армия России освободила Суджу от ВСУ, оттуда начали эвакуировать мирных жителей, фактически находившихся в плену. Вместе с согражданами город покинула и 86-летняя пенсионерка, которой пришлось голодать во время оккупации приграничья.

Внук пенсионерки Антон рассказал, что в Судже во время оккупации не было воды и отопления, поэтому мирным жителям приходилось разжигать костры, чтобы готовить еду, которой тоже не хватало. Также они резали домашних животных, а кого-то спасли заготовки из погребов.

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«Бабушка молодец, в свои 86 лет она борец. Сначала боялась уезжать, я спросил, почему в итоге решилась, на что она ответила: «Голод», — поделился внук в разговоре с «Лентой.ру».

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Напомним, украинские военные неоднократно совершали военные преступления против мирных граждан России. В частности, во время оккупации ВСУ устраивали показательные расстрелы жителей Суджи. По факту преступлений СК РФ проводит следственные действия.

Борис Эльфанд
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