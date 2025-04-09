«Бабушка — борец»: Пенсионерка из Суджи страшным словом описала ситуацию во время оккупации

После того как Армия России освободила Суджу от ВСУ, оттуда начали эвакуировать мирных жителей, фактически находившихся в плену. Вместе с согражданами город покинула и 86-летняя пенсионерка, которой пришлось голодать во время оккупации приграничья.

Внук пенсионерки Антон рассказал, что в Судже во время оккупации не было воды и отопления, поэтому мирным жителям приходилось разжигать костры, чтобы готовить еду, которой тоже не хватало. Также они резали домашних животных, а кого-то спасли заготовки из погребов.

«Бабушка молодец, в свои 86 лет она борец. Сначала боялась уезжать, я спросил, почему в итоге решилась, на что она ответила: «Голод», — поделился внук в разговоре с «Лентой.ру».