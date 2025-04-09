«Вечерняя Москва» объявила о запуске проекта «Месяц до Победы»
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К 80-летней годовщине Победы в Великой отечественной войне «Вечерняя Москва» объявила о запуске спецпроекта под названием «Месяц до Победы». Там собраны материалы газеты из выпусков, которые выходили с 9 апреля по 9 мая 1945 года.
Из материалов, представленных газетой, можно узнать, как жителей столицы информировали о ходе военный действий накануне краха Третьего рейха, а также о том, что происходило в быту и культуре столицы, пока Красная армия сжимала кольцо вокруг Берлина.
Кроме того, проект «80 лет назад» в Дзене каждый день показывает архивные материалы, рассказывающие о событиях 80-летней давности — день в день. А «Хроника весны 1945 года» расскажет о последних днях Великой Отечественной войны через сводки Совинформбюро и голос советского диктора Юрия Левитана.
Ранее в Москве открылась выставка, которая расскажет гостям о вкладе советских учёных в Победу страны в Великой Отечественной войне, а 31 марта был запущен уникальный виртуальный интерактивный музей «Великая Победа».