«Вечерняя Москва» объявила о запуске проекта «Месяц до Победы»

К 80-летней годовщине Победы в Великой отечественной войне «Вечерняя Москва» объявила о запуске спецпроекта под названием «Месяц до Победы». Там собраны материалы газеты из выпусков, которые выходили с 9 апреля по 9 мая 1945 года.

Из материалов, представленных газетой, можно узнать, как жителей столицы информировали о ходе военный действий накануне краха Третьего рейха, а также о том, что происходило в быту и культуре столицы, пока Красная армия сжимала кольцо вокруг Берлина.