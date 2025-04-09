«Авторитет Трампа сведён к нулю»: Названо главное условие мира на Украине
Эксперт Литовкин: Трамп не может заставить Зеленского прекратить атаки на РФ
Дональд Трамп. Обложка © Pixabay / geralt
Президент США Дональд Трамп не может заставить Владимира Зеленского прекратить атаки на российские энергетические объекты, поэтому во главе Украины должны стоять люди, способные выполнять взятые на себя обязательства. Это и будет главным условием для мира, а временного перемирия, полагает военный эксперт, полковник в отставке Дмитрий Литовкин.
«Пока таких людей там нет, и обязательств там никто не выполняет. И даже Трамп не может заставить Зеленского прекратить атаки на наши энергетические объекты. Что, конечно, говорит о том, что авторитет Трампа на Украине сведён к нулю», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Ранее глава Белого дома заявил, что США контактируют с Россией и Украиной, приближая договорённости о завершении конфликта. Политик выразил сожаления из-за продолжения боевых действий. Тем временем в Кремле подтвердили, что Владимир Путин тоже выступает за прекращение огня, однако для этого необходимо решить массу вопросов.