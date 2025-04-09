«Авторитет Трампа сведён к нулю»: Названо главное условие мира на Украине

Президент США Дональд Трамп не может заставить Владимира Зеленского прекратить атаки на российские энергетические объекты, поэтому во главе Украины должны стоять люди, способные выполнять взятые на себя обязательства. Это и будет главным условием для мира, а временного перемирия, полагает военный эксперт, полковник в отставке Дмитрий Литовкин.

«Пока таких людей там нет, и обязательств там никто не выполняет. И даже Трамп не может заставить Зеленского прекратить атаки на наши энергетические объекты. Что, конечно, говорит о том, что авторитет Трампа на Украине сведён к нулю», — подчеркнул собеседник «Царьграда».