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9 апреля, 16:22

«Авторитет Трампа сведён к нулю»: Названо главное условие мира на Украине

Эксперт Литовкин: Трамп не может заставить Зеленского прекратить атаки на РФ

Дональд Трамп. Обложка © Pixabay / geralt

Дональд Трамп. Обложка © Pixabay / geralt

Президент США Дональд Трамп не может заставить Владимира Зеленского прекратить атаки на российские энергетические объекты, поэтому во главе Украины должны стоять люди, способные выполнять взятые на себя обязательства. Это и будет главным условием для мира, а временного перемирия, полагает военный эксперт, полковник в отставке Дмитрий Литовкин.

«Пока таких людей там нет, и обязательств там никто не выполняет. И даже Трамп не может заставить Зеленского прекратить атаки на наши энергетические объекты. Что, конечно, говорит о том, что авторитет Трампа на Украине сведён к нулю», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

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Ранее глава Белого дома заявил, что США контактируют с Россией и Украиной, приближая договорённости о завершении конфликта. Политик выразил сожаления из-за продолжения боевых действий. Тем временем в Кремле подтвердили, что Владимир Путин тоже выступает за прекращение огня, однако для этого необходимо решить массу вопросов.

Борис Эльфанд
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