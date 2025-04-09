Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский станет ненужным после завершения конфликта на Украине. Такой пост появился сегодня в его соцсетях.

«Как только тигры договорятся между собой и кинут шакалёнку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней — Зеленский. Первый день мира — его последний», — написал парламентарий, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в Госизмене.

Дубинский считает, что США используют украинского президента для затягивания конфликта и оказания давления на Россию.