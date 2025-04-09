Зеленского предупредили, что первый день мира станет для него последним
Депутат Рады Дубинский: Первый день мира станет для Зеленского последним
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что Владимир Зеленский станет ненужным после завершения конфликта на Украине. Такой пост появился сегодня в его соцсетях.
«Как только тигры договорятся между собой и кинут шакалёнку кусок добычи — война уже не нужна, а с ней — Зеленский. Первый день мира — его последний», — написал парламентарий, находящийся в киевском СИЗО по обвинению в Госизмене.
Дубинский считает, что США используют украинского президента для затягивания конфликта и оказания давления на Россию.
Ранее Дубинский заявил, что Зеленский намного страшнее Гитлера, и обвинил европейские страны в циничном использовании Украины для подрыва оборонного потенциала России. В другом скандальном посте он назвал реальные масштабы дезертирства в ВСУ. По мнению нардепа, из армии сбежали около 250 тысяч человек.