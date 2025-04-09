В США обвинили Китай в «военных амбициях» в Западном полушарии
Шеф Пентагона Хегсет заявил, что Китай хочет доминировать в Западном полушарии
Китай вынашивает военные планы в отношении Западного полушария, в том числе пытаясь продемонстрировать свои амбиции в отношении космоса, поэтому Вашингтону следует обратить внимание на такую угрозу. Об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Панаму.
«Они управляют военными учреждениями и наземными сооружениями, которые расширяют их доступ в космос. Они пользуются ресурсами и землёй, чтобы подпитывать китайские глобальные военные амбиции», — подчеркнул он.
По его словам, китайский рыбопромысловый флот занимается «кражей еды» у их наций и людей. Он также уверен, что Пекин мечтает о военном доминировании над США и экономических прорывах на мировой арене. Хегсет заверил, что Белый дом не ищет войны с Китаем ни в какой форме, однако намерен твёрдо противостоять такой угрозе.
Хегсет добавил, что американский лидер Дональд Трамп абсолютно прав, когда говорит, что Панамский канал не должен «контролироваться Китаем», ведь такая угроза есть. Поэтому задача Штатов сделать нынешний период «золотым веком» для американцев и действовать в собственных национальных интересах.
Напомним, 3 февраля стало известно о намерении президента Панамы Хосе Рауль Мулино не продлевать соглашение 2017 года, касающееся китайской инициативы «Один пояс — один путь». Накануне громкого заявления лидер государства встретился с госсекретарём США Марко Рубио. А после этого Панама разрешила американским судам проходить по Панамскому каналу без взимания пошлин.