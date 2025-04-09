В США обвинили Китай в «военных амбициях» в Западном полушарии

Китай вынашивает военные планы в отношении Западного полушария, в том числе пытаясь продемонстрировать свои амбиции в отношении космоса, поэтому Вашингтону следует обратить внимание на такую угрозу. Об этом сказал глава Пентагона Пит Хегсет во время визита в Панаму.

«Они управляют военными учреждениями и наземными сооружениями, которые расширяют их доступ в космос. Они пользуются ресурсами и землёй, чтобы подпитывать китайские глобальные военные амбиции», — подчеркнул он.

По его словам, китайский рыбопромысловый флот занимается «кражей еды» у их наций и людей. Он также уверен, что Пекин мечтает о военном доминировании над США и экономических прорывах на мировой арене. Хегсет заверил, что Белый дом не ищет войны с Китаем ни в какой форме, однако намерен твёрдо противостоять такой угрозе.