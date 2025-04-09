Доминиканский певец Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба в Санто-Доминго

Доминиканские спасатели извлекли из-под обломков разрушенного ночного клуба в Санто-Доминго тело известного музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который находился на сцене в момент обрушения крыши. Об этом сообщил генерал Хуан Мануэль Мендес, директор местного Центра по чрезвычайным ситуациям.

«Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело», — сказал Мендес журналистам.