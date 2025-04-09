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9 апреля, 19:22

Доминиканский певец Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба в Санто-Доминго

Рубби Перес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rubbyperezoficial

Рубби Перес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rubbyperezoficial

Доминиканские спасатели извлекли из-под обломков разрушенного ночного клуба в Санто-Доминго тело известного музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который находился на сцене в момент обрушения крыши. Об этом сообщил генерал Хуан Мануэль Мендес, директор местного Центра по чрезвычайным ситуациям.

«Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело», — сказал Мендес журналистам.

Дочь музыканта Сулинка Перес, которая выступала вместе с почившим, ранее сообщила СМИ, якобы отец жив, и его собираются отправить в больницу. Однако вскоре появились сведения о смерти музыканта, которые сначала официально не были подтверждены спасателями.

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Напомним, крыша здания ночного клуба Jet Set рухнула на гостей в столице Доминиканы 8 апреля. Жертвами трагедии стали 113 человек.

Александра Мышляева
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