Доминиканский певец Рубби Перес погиб при обрушении крыши клуба в Санто-Доминго
Рубби Перес. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rubbyperezoficial
Доминиканские спасатели извлекли из-под обломков разрушенного ночного клуба в Санто-Доминго тело известного музыканта и исполнителя меренге Рубби Переса, который находился на сцене в момент обрушения крыши. Об этом сообщил генерал Хуан Мануэль Мендес, директор местного Центра по чрезвычайным ситуациям.
«Это так. К несчастью, на рассвете было извлечено его тело», — сказал Мендес журналистам.
Дочь музыканта Сулинка Перес, которая выступала вместе с почившим, ранее сообщила СМИ, якобы отец жив, и его собираются отправить в больницу. Однако вскоре появились сведения о смерти музыканта, которые сначала официально не были подтверждены спасателями.
Напомним, крыша здания ночного клуба Jet Set рухнула на гостей в столице Доминиканы 8 апреля. Жертвами трагедии стали 113 человек.