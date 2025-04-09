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9 апреля, 19:57

Российский борец Угуев выиграл чемпионат Европы в категории до 61 килограмма

Заур Угуев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uguev11

Заур Угуев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / uguev11

Российский борец вольного стиля Заур Угуев одержал победу в чемпионате Европы в весовой категории до 61 килограмма. В финале спортсмен одолел представителя Армении Арсена Арутюняна. Состязание проходит в словацкой Братиславе.

Угуеву 30 лет. За свою спортивную карьеру он завоевал «золото» на Олимпиаде в Токио, дважды выигрывал чемпионаты мира (в 2018 и 2019 годах), а также возглавлял пьедестал на Кубке мира в 2020 году.

Это пятая золотая медаль в копилке российских спортсменов на турнире в Братиславе. Победы в финале ранее одержали Начын Монгуш (до 57 кг), Ибрагим Ибрагимов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Ахмед Усманов (до 79 кг). Последний стал двукратным чемпионом Европы. Состязание продлится до 13 апреля.

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Ранее Life.ru рассказывал об умопомрачительных достижениях отечественных спортсменов на молодёжном чемпионате Европы по борьбе, который проходил в марте в Тиране. Российские борцы завоевали суммарно 21 медаль.

Юрий Лысенко
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