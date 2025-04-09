Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала необычное предположение относительно резких изменений в позиции французского президента Эмманюэля Макрона. Дипломат допустила, что колебания в его риторике могут быть обусловлены скачками атмосферного давления.

Напомним, что сначала Макрон выражал готовность стать представителем ЕС на переговорах с Россией, а затем вдруг заговорил о необходимости защищать Европу от Москвы при помощи ядерного арсенала Пятой республики.