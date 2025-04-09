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9 апреля, 20:18

«Влияние атмосферного давления»: Захарова с иронией объяснила переменчивую риторику Макрона

Захарова связала противоречивость высказываний Макрона с перепадами давления

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала необычное предположение относительно резких изменений в позиции французского президента Эмманюэля Макрона. Дипломат допустила, что колебания в его риторике могут быть обусловлены скачками атмосферного давления.

Напомним, что сначала Макрон выражал готовность стать представителем ЕС на переговорах с Россией, а затем вдруг заговорил о необходимости защищать Европу от Москвы при помощи ядерного арсенала Пятой республики.

«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», — предположила с иронией Захарова в беседе с телеканалом «Москва 24».

СМИ: Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах по Украине
СМИ: Макрон станет ключевой европейской фигурой на переговорах по Украине

Ранее французский лидер заявил о подготовке так называемой «миссии сил сдерживания» для Украины. Макрон выразил уверенность в способности европейских военных взять под контроль ситуацию в Незалежной. Однако соотечественники не оценили слова главы государства и посоветовали ему равняться на Владимира Путина и Дональда Трампа.

Артём Гапоненко
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