«Влияние атмосферного давления»: Захарова с иронией объяснила переменчивую риторику Макрона
Захарова связала противоречивость высказываний Макрона с перепадами давления
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала необычное предположение относительно резких изменений в позиции французского президента Эмманюэля Макрона. Дипломат допустила, что колебания в его риторике могут быть обусловлены скачками атмосферного давления.
Напомним, что сначала Макрон выражал готовность стать представителем ЕС на переговорах с Россией, а затем вдруг заговорил о необходимости защищать Европу от Москвы при помощи ядерного арсенала Пятой республики.
«Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы — не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», — предположила с иронией Захарова в беседе с телеканалом «Москва 24».
Ранее французский лидер заявил о подготовке так называемой «миссии сил сдерживания» для Украины. Макрон выразил уверенность в способности европейских военных взять под контроль ситуацию в Незалежной. Однако соотечественники не оценили слова главы государства и посоветовали ему равняться на Владимира Путина и Дональда Трампа.