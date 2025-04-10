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Регион
9 апреля, 23:28

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево).

Ранее введённые ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Ограничительные меры действовали исключительно в целях защиты пассажиров и соблюдения всех норм авиационной безопасности.

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Напомним, что временные ограничения также были введены на работу московского аэропорта Внуково. Позднее стало известно о сбитом беспилотнике в подмосковном Наро-Фоминске. После работы сил ПВО Внуково возобновил деятельность в штатном режиме.

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Telegram / Международный аэропорт Калуга

Артём Гапоненко
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