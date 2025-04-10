В аэропорту Калуги сняли ограничения на полёты
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о снятии временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево).
Ранее введённые ограничения были связаны с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Ограничительные меры действовали исключительно в целях защиты пассажиров и соблюдения всех норм авиационной безопасности.
Напомним, что временные ограничения также были введены на работу московского аэропорта Внуково. Позднее стало известно о сбитом беспилотнике в подмосковном Наро-Фоминске. После работы сил ПВО Внуково возобновил деятельность в штатном режиме.
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