Диетолог рассказала о пользе и вреде цветной капусты для людей после 50 лет

Цветная капуста считается одним из самых полезных овощей. Её часто предлагают маленьким детям и тем, кто следит за фигурой. Диетолог Елена Соломатина рассказала, почему особенно важно есть цветную капусту после 50 лет.

Она содержит много витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Причём цветная капуста легче усваивается, чем белокочанная. Она улучшает микробиом кишечника, понижает уровень холестерина и сахара, а также выводит тяжёлые металлы. Холин в её составе защищает клеточные мембраны и поддерживает когнитивные функции.

«Цветная капуста, как и брокколи, содержит сульфорафан — это противораковый компонент, который предотвращает развитие онкологических заболеваний. Он уменьшает риск развития и рака женской половой системы, потому что влияет на гормональный фон», — приводит комментарий диетолога «Вечерняя Москва».

При этом есть некоторые ограничения. Людям с заболеваниями щитовидной железы не стоит есть цветную капусту, так как она может блокировать гормоны. Также у некоторых людей может быть непереносимость этого овоща.

Цветная капуста легко усваивается и не раздражает желудок. Она помогает предотвратить запоры, что особенно важно для пожилых людей. Регулярное употребление этого овоща может снизить риск онкологических заболеваний.

Кроме того, цветная капуста помогает контролировать вес. С возрастом обмен веществ замедляется, и этот продукт с высоким содержанием клетчатки помогает здоровью.