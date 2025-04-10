Капризов принёс победу «Миннесоте» в сумасшедшей перестрелке с 15 шайбами

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». На двоих команды забили 15 голов.

Игра стала для россиянина первой после операции и восстановления от травмы нижней части тела. Капризов реализовал большинство во втором периоде, сделав счёт 4:4, а затем отличился в овертайме, принеся победу «Уайлд» со счётом 8:7.

Победный гол Кирилла Капризова в овертайме. Видео © X / Minnesota Wild

Это была 38-я игра Капризова в нынешнем сезоне. Теперь на его счету 54 очка (25 голов + 29 голевых передач). Стоит отметить вклад в общую победу Джоэля Эрикссона, для которого игра стала первой с 22 февраля. Шведский форвард отметился четырьмя заброшенными шайбами.