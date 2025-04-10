Артемий Панарин в матче с «Филадельфией» забросил 300-ю шайбу в НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин достиг знаковой личной отметки в матче с «Филадельфией Флайерз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, забросив 300-ю шайбу. Однако это не помогло его команде победить, гости из Пенсильвании выиграли со счётом 8:5.
Артемий Панарин забросил 300-ю шайбу в НХЛ. Видео © Х / New York Rangers
Соотечественник Панарина из «Флайерз» Матвей Мичков отметился голевой передачей, внеся вклад в победу своей команды, в то время как защитник Егор Замула завершил встречу без набранных очков. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин всю игру провёл в запасе, наблюдая за происходящим со скамейки.
Ранее Life.ru рассказывал, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 895-ю шайбу в НХЛ, побив «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки. В лиге уверены, что российский нападающий сможет довести счётчик голов и до тысячи шайб.
X / New York Rangers