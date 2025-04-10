Суд Британии предъявил обвинение бывшему губернатору Севастополя
Times: Суд Британии обвинил экс-главу Севастополя Овсянникова в обходе санкций
Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Обложка © kremlin.ru
Суд Великобритании подозревает бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова в уклонении от санкций. В Лондоне уверены, что политик незаконно получил от своей жены Екатерины Овсянниковой сумму в £76 тысяч фунтов стерлингов (почти 8,4 миллиарда рублей), сообщает газета The Times.
«Овсянников был признан виновным в нарушении санкций», — сообщает издание, ссылаясь на решение Королевского суда Саутуорка.
Кроме того, Овсянникову инкриминируется получение денег от брата для приобретения и страхования автомобиля Mercedes, стоимостью 54,5 тысячи фунтов (6 миллиардов рублей) и оплаты обучения детей в частной школе.
Напомним, что впервые о задержании бывшего главы Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова стало известно в феврале 2024 года. В ходе проверки лондонские правоохранители обнаружили у него значительную сумму наличных. Однако через две недели он был освобождён под залог. Недавно ситуация повторилась. Овсянников находится в британских санкционных списках с 2017 года, что накладывает на него запрет на любые финансовые операции на территории страны, несмотря на то, что в феврале 2023 года из санкционных списков Евросоюза он пропал. Обвинение также заявляет, что в январе 2023 года экс-губернатор получил британский паспорт, предоставив ложные данные для открытия банковского счёта.