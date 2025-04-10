Суд Британии предъявил обвинение бывшему губернатору Севастополя

Напомним, что впервые о задержании бывшего главы Севастополя и экс-замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова стало известно в феврале 2024 года. В ходе проверки лондонские правоохранители обнаружили у него значительную сумму наличных. Однако через две недели он был освобождён под залог. Недавно ситуация повторилась. Овсянников находится в британских санкционных списках с 2017 года, что накладывает на него запрет на любые финансовые операции на территории страны, несмотря на то, что в феврале 2023 года из санкционных списков Евросоюза он пропал. Обвинение также заявляет, что в январе 2023 года экс-губернатор получил британский паспорт, предоставив ложные данные для открытия банковского счёта.