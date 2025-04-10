Подростки остались безнаказанными за фильм 18+ с девочкой в Миассе, Бастрыкин требует доклад

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал предоставить повторный доклад по делу о школьниках, которые надругались над 12-летней девочкой в Челябинской области. Данный запрос уже направлен руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину, сообщает информационный центр ведомства.

Глава СК обратил внимание на видеобращение директора одной из школ в Миассе. Она выразила недовольство решением суда не помещать подростков, издевавшихся над ученицей, в специализированное учреждение закрытого типа. До настоящего времени фигуранты дела не изолированы от общества и продолжают посещать занятия вместе с пострадавшим ребёнком. В январе этого года двое школьников заставили 12-летнюю больную девочку раздеться на улице, избили её и заставили сниматься в кино для взрослых. Зачинщицей была другая школьница, а в кадре с голым ребёнком был подросток. Жуткое видео разлетелось по местным мессенджерам и повергло всех в шок.

«Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексея Ивановича Колбасина повторный доклад о проведённом по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учётом озвученных в публичном пространстве доводов», — говорится в сообщении.