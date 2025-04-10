Разработчик ChatGPT подал встречный иск против Илона Маска

Американская технологическая компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта и создавшая ChatGPT, направила встречный иск в суд против бизнесмена Илона Маска. Организация требует оградить её от незаконных и несправедливых действий, сообщает агентство Reuters.

В среду OpenAI направила ответный иск против Маска, требуя прекратить все «незаконные и несправедливые» действия против компании, которыми якобы промышляет предприниматель.

В феврале Илон Маск вместе с группой инвесторов попытался установить контроль над OpenAI, предложив её гендиректору Сэму Альтману 97,4 млрд долларов. В итоге совет директоров его идею отклонил, назвав это попыткой подорвать конкурентоспособность. В марте агентство Associated Press писало, что суд в США отклонил иск Маска, в котором он выражал недовольство планами OpenAI по становлению коммерческой компанией.