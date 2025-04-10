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10 апреля, 07:56

Разработчик ChatGPT подал встречный иск против Илона Маска

OpenAI подала встречный иск в суд против Илона Маска за его незаконные действия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Frederic Legrand - COMEO

Американская технологическая компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта и создавшая ChatGPT, направила встречный иск в суд против бизнесмена Илона Маска. Организация требует оградить её от незаконных и несправедливых действий, сообщает агентство Reuters.

В среду OpenAI направила ответный иск против Маска, требуя прекратить все «незаконные и несправедливые» действия против компании, которыми якобы промышляет предприниматель.

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В феврале Илон Маск вместе с группой инвесторов попытался установить контроль над OpenAI, предложив её гендиректору Сэму Альтману 97,4 млрд долларов. В итоге совет директоров его идею отклонил, назвав это попыткой подорвать конкурентоспособность. В марте агентство Associated Press писало, что суд в США отклонил иск Маска, в котором он выражал недовольство планами OpenAI по становлению коммерческой компанией.

Владимир Озеров
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