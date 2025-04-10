Сына Прилучного травят в школе из-за слитых в Сеть эротических видео с Муцениеце

Бесконечный сериал про скандальный развод актёров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце набирает обороты. Вскрылись новые подробности, проливающие свет на отказ их 12-летнего сына Тимофея жить с мамой. Наследник звёзд, как оказалось, подвергается травле в школе. По крайней мере, на этой версии настаивают друзья «мажора».

По их словам, школьника дразнят из-за эротических видео с участием Муцениеце, которые можно найти в Сети. Речь идёт об откровенных кадрах из кабаре Crave, где актриса играет в полуобнажённом виде в постановке «Абсолютно другая нага». Друг Прилучного полагает, что тяга ребёнка к отцу — это защитная реакция.

«Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, всё напоказ. Поэтому для мальчика сейчас важно быть ближе к отцу — это защитная реакция. Переходный возраст пройдёт, и, возможно, сын вернётся к матери», — отмечает собеседник kp.ru.