Царствие ему небесное: Джиган в духе философа-фаталиста высказался о смерти Паши Техника
Джиган — о Паше Технике: Человек пришёл туда, куда хотел прийти
Российский рэпер Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun
Российский рэпер Паша Техник оказался там, куда следовал по своему жизненному пути. Так о его смерти высказался Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) в разговоре с журналистами на препати Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.
«Человек пришёл туда, куда хотел прийти. Как говорится, царствие ему небесное», — приводит его слова NEWS.ru.
Напомним, 40-летний Паша Техник умер 4 апреля на Пхукете, где во время отдыха впал в состояние комы. Незадолго до смерти музыкант пережил клиническую смерть. Предположительно, причиной трагичной ситуации стала передозировка запрещёнными веществами. Однако звучала и другая версия: рэпера могли отравить намеренно.