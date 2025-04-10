Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 20:00

Царствие ему небесное: Джиган в духе философа-фаталиста высказался о смерти Паши Техника

Джиган — о Паше Технике: Человек пришёл туда, куда хотел прийти

Российский рэпер Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

Российский рэпер Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iamgeegun

Российский рэпер Паша Техник оказался там, куда следовал по своему жизненному пути. Так о его смерти высказался Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) в разговоре с журналистами на препати Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

«Человек пришёл туда, куда хотел прийти. Как говорится, царствие ему небесное», — приводит его слова NEWS.ru.

Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово
Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово

Напомним, 40-летний Паша Техник умер 4 апреля на Пхукете, где во время отдыха впал в состояние комы. Незадолго до смерти музыкант пережил клиническую смерть. Предположительно, причиной трагичной ситуации стала передозировка запрещёнными веществами. Однако звучала и другая версия: рэпера могли отравить намеренно.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Паша Техник
  • Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн,рэпер)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar