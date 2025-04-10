Царствие ему небесное: Джиган в духе философа-фаталиста высказался о смерти Паши Техника

Российский рэпер Паша Техник оказался там, куда следовал по своему жизненному пути. Так о его смерти высказался Джиган (Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) в разговоре с журналистами на препати Русской музыкальной премии телеканала RU.TV.