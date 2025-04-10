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Регион
10 апреля, 09:53

США передали России Артура Петрова в рамках обмена заключёнными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

США передали России Артура Петрова в рамках обмена заключенными, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Петров — гражданин Германии и РФ, арестованный в 2023 году на Кипре. США его обвиняли в экспорте микроэлектроники.

Россия же, в свою очередь, освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Девушка была задержана в Екатеринбурге в 2024 году, её признали виновной в госизмене из-за того, что она собирала средства на нужды ВСУ.

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Напомним, 10 апреля директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф сообщил, что в Абу-Даби состоялся обмен заключёнными между США и Россией.

Александра Вишнякова
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