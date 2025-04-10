США передали России Артура Петрова в рамках обмена заключёнными

США передали России Артура Петрова в рамках обмена заключенными, который состоялся в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Петров — гражданин Германии и РФ, арестованный в 2023 году на Кипре. США его обвиняли в экспорте микроэлектроники.

Россия же, в свою очередь, освободила Ксению Карелину, приговорённую к 12 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. Девушка была задержана в Екатеринбурге в 2024 году, её признали виновной в госизмене из-за того, что она собирала средства на нужды ВСУ.