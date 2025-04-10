В Кремле не стали комментировать сообщения об обмене заключёнными между РФ и США
Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
В Кремле воздержались от комментариев по поводу обмена заключёнными между Россией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков проигнорировал вопрос журналистов на эту тему.
«Я пока не комментирую эту информацию никак», — отметил на брифинге представитель Кремля.
Как ранее сообщал Life.ru, 10 апреля в США сообщили, что в Абу-Даби состоялся обмен заключёнными между США и Россией. Штаты передали России Артура Петрова, которого обвиняли якобы в экспорте микроэлектроники. Россия освободила Ксению Карелину, которую в РФ приговорили к 12 годам колонии за спонсирование ВСУ.