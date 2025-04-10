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Регион
10 апреля, 10:45

В Кремле осудили попытки ЕС поквитаться с Вулиным за нежелание воевать с Россией

Песков: Вызывают сожаление политические гонения в ЕС, в том числе на Вулина

Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Александр Вулин. Обложка © ТАСС / Владимир Андреев

Евросоюз устроил настоящую борьбу с инакомыслием, но в России подобные политические гонения на неугодных Западу чиновников вызывают искренние сожаления. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное введение Европой санкций в отношении вице-премьера Сербии Александара Вулина.

«В последние месяцы всё более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима», — подчеркнул представитель Кремля.

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Как уже сообщалось, руководство Евросоюза оказывает давление на президента Сербии Александра Вучича, требуя убрать вице-премьера страны Александара Вулина из состава нового правительства. Чиновник не нравится европейским лидерам, так как заявил о нежелании своей страны вступать в войну с Россией ради получения места в Евросоюзе. Вулин также резко осуждает антироссийские санкции и призывает к их отмене.

Татьяна Миссуми
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