В Кремле осудили попытки ЕС поквитаться с Вулиным за нежелание воевать с Россией

Евросоюз устроил настоящую борьбу с инакомыслием, но в России подобные политические гонения на неугодных Западу чиновников вызывают искренние сожаления. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное введение Европой санкций в отношении вице-премьера Сербии Александара Вулина.

«В последние месяцы всё более выпукло проявляется тенденция на политические гонения в европейских странах и в европейских институтах в отношении тех политиков, мнение которых выходит за пределы мейнстрима», — подчеркнул представитель Кремля.