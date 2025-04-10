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10 апреля, 11:29

Названа фатальная ошибка перед наркоблокадой, которая обернулась комой и смертью Паши Техника

Нарколог Лазарев объяснил, почему кодировка от опиатов не спасла Пашу Техника

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Паша Техник. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / techniquepashalive

Рэпер Паша Техник, скончавшийся в Таиланде, был закодирован от наркотических средств, в том числе опиатов — сильнодействующих веществ, но это не спасло исполнителя от гибели. Врач – психиатр-нарколог Игорь Лазарев объяснил Life.ru, что перед процедурой необходимо выполнить несколько важных требований.

«Во-первых, перед тем как кодироваться, нужен определённый период полной трезвости — дней 10 минимум, а лучше больше. В Таиланде особенно распространены кодеиносодержащие препараты — кратом — чай, который действует на опиоидный рецептор. В него ещё дополнительно добавляют кодеин. Он тоже на опиоидный рецептор действует. Поэтому вполне возможно, что наслоение это усилило», объяснил врач.

Препарат, которым кодировали Техника, — налтрексон, он блокирует опиоидные рецепторы. На данный момент узнать, в каком состоянии совершалась наркоблокада, невозможно, но очень важно.

«Кодирование — это не значит, что тягу отключили, тяга к наркотикам осталась. Таких пациентов вообще нельзя кодировать, у кого полизависимость. Одни вещества переключаются на другие. Тяга всё-таки остаётся, но должен присутствовать психологический страх употребления. Я не знаю, для чего кодировали. В такой ситуации это неправильное решение», заявил Лазарев.

По словам врача, кодировать Пашу Техника не стоило: он срывался и пробовал другие вещества, смешивая всё с алкоголем. Скорее всего, исполнитель употреблял именно кодеин, провёл процедуру — и возникла подобная реакция. То есть никакой чистоты и трезвости у рэпера не было, что и вызвало данный синдром «отмены».

Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово
Прощание с Пашей Техником состоится 11 апреля в храме Петра и Павла в Лефортово

Напомним, что 40-летний музыкант ушёл из жизни 4 апреля после клинической смерти, которая произошла во время его отдыха на тайском острове Пхукет. По предварительным данным, трагедия случилась из-за передозировки наркотиков. Также высказывается версия о возможном отравлении Техника.

Наталья Афонина
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