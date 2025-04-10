Названа фатальная ошибка перед наркоблокадой, которая обернулась комой и смертью Паши Техника

Рэпер Паша Техник, скончавшийся в Таиланде, был закодирован от наркотических средств, в том числе опиатов — сильнодействующих веществ, но это не спасло исполнителя от гибели. Врач – психиатр-нарколог Игорь Лазарев объяснил Life.ru, что перед процедурой необходимо выполнить несколько важных требований.

«Во-первых, перед тем как кодироваться, нужен определённый период полной трезвости — дней 10 минимум, а лучше больше. В Таиланде особенно распространены кодеиносодержащие препараты — кратом — чай, который действует на опиоидный рецептор. В него ещё дополнительно добавляют кодеин. Он тоже на опиоидный рецептор действует. Поэтому вполне возможно, что наслоение это усилило», — объяснил врач.

Препарат, которым кодировали Техника, — налтрексон, он блокирует опиоидные рецепторы. На данный момент узнать, в каком состоянии совершалась наркоблокада, невозможно, но очень важно.

«Кодирование — это не значит, что тягу отключили, тяга к наркотикам осталась. Таких пациентов вообще нельзя кодировать, у кого полизависимость. Одни вещества переключаются на другие. Тяга всё-таки остаётся, но должен присутствовать психологический страх употребления. Я не знаю, для чего кодировали. В такой ситуации это неправильное решение», — заявил Лазарев.