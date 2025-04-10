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10 апреля, 11:01

Life.ru узнал, как началось для Михаила Ефремова первое утро на свободе

Ефремов с утра направился в МВД, где ему придётся отмечаться раз в месяц

Второй день Михаила Ефремова на свободе начался с визита в отделение МВД, где ему теперь нужно регулярно отмечаться. Он провёл там около двух часов и поделился с SHOT что будет приходить к полицейским раз в месяц.

Видео © SHOT

На вопросы о своих планах на будущее и о том, как прошла его первая ночь на свободе после ужина с шашлыком из королевских креветок, супом и роллами, актёр отвечать не стал. Чтобы избежать общения с прессой, он обошёл здание полиции с другой стороны. С ним из отделения вышла сотрудница, которая немного проводила его, прежде чем заняться своими делами. Ефремов направился к машине, где его уже ждал друг Никита Высоцкий, который накануне отвёз его домой и пытался отобрать телефон у нашего журналиста.

«А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают...» Ефремов отметил освобождение тыквенным супом и креветками
«А в тюрьме сейчас ужин, макароны дают...» Ефремов отметил освобождение тыквенным супом и креветками

Напомним, что в тюрьме Ефремов оказался из-за ДТП, во время которого по его вине погиб человек. Это случилось в 2020 году, а 9 апреля 2025 года актёр вышел на свободу по УДО.

Обложка ©

SHOT

Марина Фещенко
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