Life.ru узнал, как началось для Михаила Ефремова первое утро на свободе

Второй день Михаила Ефремова на свободе начался с визита в отделение МВД, где ему теперь нужно регулярно отмечаться. Он провёл там около двух часов и поделился с SHOT что будет приходить к полицейским раз в месяц.

На вопросы о своих планах на будущее и о том, как прошла его первая ночь на свободе после ужина с шашлыком из королевских креветок, супом и роллами, актёр отвечать не стал. Чтобы избежать общения с прессой, он обошёл здание полиции с другой стороны. С ним из отделения вышла сотрудница, которая немного проводила его, прежде чем заняться своими делами. Ефремов направился к машине, где его уже ждал друг Никита Высоцкий, который накануне отвёз его домой и пытался отобрать телефон у нашего журналиста.