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9 апреля, 13:10

Никита Высоцкий, сопровождающий Ефремова, выбил телефон у корреспондента Life.ru

Никита Высоцкий, сопровождающий вышедшего из колонии актёра Михаила Ефремова, который прибыл в Москву, чуть не выбил телефон из рук корреспондента Life.ru. Он атаковал нашего журналиста, когда тот беседовал с артистом, и даже аявил, что может «съездить в дыню».

Никита Высоцкий напал на корреспондента Life.ru. Видео © Life.ru

«С творческими людьми надо бережно»: Психолог оценила, как быстро Ефремов адаптируется на воле
«С творческими людьми надо бережно»: Психолог оценила, как быстро Ефремов адаптируется на воле

Отбыв срок за трагическое ДТП 2020 года, повлекшее гибель человека, Михаил Ефремов 9 апреля 2025 года покинул стены исправительного учреждения, получив условно-досрочное освобождение. Первоочередной задачей после выхода на свободу для акт`ра станет обращение к медикам для лечения хронической обструктивной болезни л`гких. Несмотря на проблемы со здоровьем, Ефремов не намерен прекращать свою карьеру в кинематографе

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Life.ru

Николь Вербер
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