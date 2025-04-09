Никита Высоцкий, сопровождающий Ефремова, выбил телефон у корреспондента Life.ru

Никита Высоцкий, сопровождающий вышедшего из колонии актёра Михаила Ефремова, который прибыл в Москву, чуть не выбил телефон из рук корреспондента Life.ru. Он атаковал нашего журналиста, когда тот беседовал с артистом, и даже аявил, что может «съездить в дыню».