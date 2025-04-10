Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 11:54

Песков отверг ложь Зеленского о попытках России «‎втянуть Китай» в СВО

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал взвешенной позицию Пекина в вопросах украинского конфликта, а обвинения Владимира Зеленского в том, что Москва якобы втягивает Китай в конфликт, — не заслуживающими внимания. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.

«Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай — это наш стратегический партнёр, друг товарищ. Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав», — подчеркнул Песков.

«Последний козырь»: В Китае заявили о серьёзной угрозе со стороны Зеленского
«Последний козырь»: В Китае заявили о серьёзной угрозе со стороны Зеленского

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы пленили в зоне СВО двух граждан Китая. По его словам, бойцы были доставлены в СБУ. В китайском Министерстве иностранных дел заявили, что Пекин никогда не посылал туда своих военных. В Кремле не стали комментировать и относиться всерьёз к «браваде» Зеленского о пленённых китайцах.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Китай
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar