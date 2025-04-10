Песков отверг ложь Зеленского о попытках России «‎втянуть Китай» в СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал взвешенной позицию Пекина в вопросах украинского конфликта, а обвинения Владимира Зеленского в том, что Москва якобы втягивает Китай в конфликт, — не заслуживающими внимания. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.