Песков отверг ложь Зеленского о попытках России «втянуть Китай» в СВО
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал взвешенной позицию Пекина в вопросах украинского конфликта, а обвинения Владимира Зеленского в том, что Москва якобы втягивает Китай в конфликт, — не заслуживающими внимания. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
«Это не так. Китай занимает взвешенную позицию. Китай — это наш стратегический партнёр, друг товарищ. Китай всегда занимал весьма и весьма взвешенную позицию. Поэтому Зеленский не прав», — подчеркнул Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ якобы пленили в зоне СВО двух граждан Китая. По его словам, бойцы были доставлены в СБУ. В китайском Министерстве иностранных дел заявили, что Пекин никогда не посылал туда своих военных. В Кремле не стали комментировать и относиться всерьёз к «браваде» Зеленского о пленённых китайцах.