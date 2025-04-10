Выходных больше — денег меньше: Россиян призвали не брать отпуск в мае

Многие россияне стремятся продлить майские праздники, взяв дополнительные выходные. Однако это неправильная стратегия, так как приводит к потере денег, предупредила профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Буянова. Она отметила, что сумму отпускных формируют по специальной формуле, которая делает май невыгодным месяцем для отдыха от работы.

«Берётся общая сумма заработка за последний год. Сначала делится на 12, а затем на среднее число рабочих дней за год — 29,3. Полученное число умножается на количество отпускных дней. Учитывая то, что в мае рабочих дней получается на восемь меньше, чем в обычном месяце, сумма отпускных будет также меньше», — объяснила доктор юридических наук.

В интервью «Вечерней Москве» она рекомендовала брать отпуск в апреле и октябре. По словам эксперта, 22 и 23 рабочих дня позволят получить сумму отпускных больше, чем в другие месяцы.