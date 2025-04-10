Делегации России и США воздержатся от заявлений после переговоров в Стамбуле

Российская и американская делегации не будут выступать перед СМИ после завершения второго раунда переговоров. Дипломаты решили не делать совместных заявлений для прессы, сообщает источник РИА «Новости», знакомый с ходом беседы.

«Не ожидаются», — заявил собеседник агентства и добавил, что результаты встречи переговорщиков будут озвучены позже на брифингах МИД РФ и Госдепа США.

Напомним, что утром делегация России прибыла в Стамбул для встречи с представителями США. Автомобиль с переговорной командой заехал в генконсульство РФ, беседа началась в 10:00. Российскую делегацию в этот раз возглавил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а со стороны США участвует заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.