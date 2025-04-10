Более 800 тыс. россиян получили единовременную выплату пенсионных накоплений

В 2024 году более 800 тысяч пенсионеров в России получили единовременные выплаты своих пенсионных накоплений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Социального фонда.

В в этом году было зарегистрировано уже 812 849 решений о назначении единовременной выплаты.

Эта выплата предусмотрена для тех, чей расчетный размер накопительной пенсии составляет менее 10% от федерального прожиточного минимума пенсионера. В таких случаях все пенсионные накопления выплачиваются единой суммой. Граждане, которые уже получили такую выплату, могут снова подать заявку, если на их лицевой счет поступят новые пенсионные накопления, но не ранее чем через пять лет после последнего обращения.

Кроме того, право на единовременную выплату имеют те, кто получает страховую пенсию по инвалидности, пенсию по случаю потери кормильца или пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

Женщины могут получить эту выплату с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.