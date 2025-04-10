Россия обещала Японии «существенный урон» после обещания министра обороны вооружать ВСУ
Захарова: Россия жёстко ответит на любые шаги Японии по снабжению ВСУ оружием
Встреча Гэна Накатани и Марка Рютте в Японии. Обложка © Flickr / NATO North Atlantic Treaty Organization
Россия будет принимать жёсткие меры в ответ на любое участие Японии в поставках оружия для ВСУ. Действия Токио будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обещание японского министра обороны Гэна Накатани генсеку НАТО Марку Рютте присоединиться к работе «Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины».
«Япония всё глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, тем самым расширяя свою материально-логистическую поддержку киевского режима», — заявила дипломат.
Захарова подчеркнула, что курс японских властей чреват открытым участием Токио в военных авантюрах и преступлениях киевского режима. Она предупредила, что передача ВСУ оружия и техники, которые будут использоваться для убийства российских граждан, будут расценены Москвой как однозначно враждебный шаг. За такие действия со стороны РФ неизбежно последуют жёсткие меры, «которые нанесут существенный урон интересам Японии в наиболее чувствительных для неё областях», обратилась к Токио дипломат.
А ранее японский МИД опубликовал свой ежегодный отчёт, в котором подтверждается стремление страны заключить мирный договор с Россией. В МИД РФ же ответили на документ и заявили, что страна на данный момент не видит перспектив для переговоров. Этого не случится, пока Токио не изменит свой курс в отношении Москвы.