Россия обещала Японии «‎существенный урон» после обещания министра обороны вооружать ВСУ

Россия будет принимать жёсткие меры в ответ на любое участие Японии в поставках оружия для ВСУ. Действия Токио будут рассматриваться Россией как однозначно враждебные. Об этом предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя обещание японского министра обороны Гэна Накатани генсеку НАТО Марку Рютте присоединиться к работе «Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины».

«Япония всё глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины, тем самым расширяя свою материально-логистическую поддержку киевского режима», — заявила дипломат.