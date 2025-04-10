Ан-24 застрял в снегу на ВПП в Ненецком автономном округе
Самолёт Utair застрял в снегу в Ненецком автономном округе во время подготовки к вылету. Об этом сообщает SHOT.
По данным наших коллег, Ан-24 планировал рейс из посёлка Варандей в Архангельск. На борту находился 41 человек, включая 38 пассажиров. Во время выезда на ВПП самолёт покинул её пределы. По итогу передняя стойка шасси застряла в снегу. В настоящее время самолёт буксируют на стоянку.
Ранее Life.ru сообщал, что грузовой самолёт авиакомпании «Атран» выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и брюхом угодил в сугроб в Новом Уренгое. В результате аварии был госпитализирован один человек.
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