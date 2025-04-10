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Регион
10 апреля, 13:58

Ан-24 застрял в снегу на ВПП в Ненецком автономном округе

Самолёт Utair застрял в снегу в Ненецком автономном округе во время подготовки к вылету. Об этом сообщает SHOT.

По данным наших коллег, Ан-24 планировал рейс из посёлка Варандей в Архангельск. На борту находился 41 человек, включая 38 пассажиров. Во время выезда на ВПП самолёт покинул её пределы. По итогу передняя стойка шасси застряла в снегу. В настоящее время самолёт буксируют на стоянку.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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