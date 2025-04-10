Глава российской делегации раскрыл итоги очередного раунда переговоров с США

Сегодняшние консультации между РФ и США в Стамбуле позволил продвинуться в решении задачи по нормализации работы посольств. Об этом заявил журналистам посол РФ в Вашингтоне, глава российской делегации на этих переговорах Александр Дарчиев.

По его словам, делегации обменялись нотами с договорённостью о гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипмиссий, включая взносы РФ в ООН и другие международные организации. Также Москва и Вашингтон условились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Кроме того, Россия подчеркнула приоритетность возвращения своей конфискованной в Штатах дипсобственности.

На встрече зашла речь и о возобновлении прямого авиасообщения между РФ и США.

«Подчёркивалось также, что расширению деловых связей, контактов между обществами и людьми способствовало бы возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном», — отметил Дарчиев.

В заключение дипломат добавил, что делегации Москвы и Вашингтона констатировали необходимость безотлагательно устранить «раздражители», доставшиеся от администрации предыдущего американского президента Джо Байдена, для укрепления доверия.