«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью 2:2 с французским «Лионом». Игра началась с досадной ошибки камерунского вратаря манкунианцев Андре Онаны, стоившей команде первого пропущенного гола. Автором мяча на 26-й минуте стал Тьяго Альмада.

Несмотря на это, англичане проявили характер — сначала Лени Йоро ещё до перерыва сравнял счёт, затем гол Джошуа Зиркзе на 88-й минуте вывел гостей вперёд. «Лион» отыгрался благодаря удару Райана Шерки на 5-й компенсированной минуте после отскока мяча от вратаря «МЮ».

Ответная встреча пройдет 17 апреля на поле «Манчестер Юнайтед».