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10 апреля, 21:54

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» в первом матче 1/4 финала ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом». Обложка © Х / Manchester United

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом». Обложка © Х / Manchester United

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью 2:2 с французским «Лионом». Игра началась с досадной ошибки камерунского вратаря манкунианцев Андре Онаны, стоившей команде первого пропущенного гола. Автором мяча на 26-й минуте стал Тьяго Альмада.

Несмотря на это, англичане проявили характер — сначала Лени Йоро ещё до перерыва сравнял счёт, затем гол Джошуа Зиркзе на 88-й минуте вывел гостей вперёд. «Лион» отыгрался благодаря удару Райана Шерки на 5-й компенсированной минуте после отскока мяча от вратаря «МЮ».

Ответная встреча пройдет 17 апреля на поле «Манчестер Юнайтед».

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В другом четвертьфинале норвежский «Буде-Глимт» с российским голкипером Никитой Хайкиным одержал уверенную победу над «Лацио» 2:0, сделав серьёзную заявку на выход в полуфинал. Наш соотечественник оставил свои ворота в неприкосновенности.

Артём Гапоненко
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