Агроэксперт назвал Life.ru четыре фактора, почему сыр только прибавляет в цене
Агроэксперт Панченко: Логистика и рост спроса приводит к увеличению цены на сыр
В России дорожает сыр. Обложка © Freepik / freepik
Сыр в России дорожает в среднем на 8-10% за год, сообщают эксперты. Life.ru узнал у управляющего партнёра Agro and Food Communications Александра Панченко четыре основных фактора, которые влияют на стоимость этого продукта.
Первый фактор — это инфляция. Инфляция оказывает влияние на все продукты питания, и сыр с молочной продукцией не являются исключением. Второй фактор — это изменение тарифов на энергоносители. Тарифы увеличиваются, соответственно, растут расходы производителей молочной продукции, включая сыр. Третий фактор — удорожание логистики. И четвёртый, наверное, самый важный фактор — это рост спроса.
По данным агроэксперта, за последние два года спрос на молочную продукцию, прежде всего на сыры, вырос. Нельзя сказать, что этот продукт в дефиците, в любом магазине сейчас есть широкий ассортимент различных сыров. Но, по словам Панченко, есть небольшое отставание производственных мощностей, что также влияет на цену.
«Сейчас у нас нет ни одного сорта сыра, который Россия не производила бы самостоятельно. Все эти сыры достаточно высокого качества, выигрывают международные призы на различных выставках. Появляются новые региональные и локальные производители. В целом, молочная отрасль и сыроварение развиваются очень динамично. Это заметно даже по ассортименту в магазинах», — говорит Панченко.
Ситуация на рынке остаётся стабильной, и, по прогнозам экспертов, никаких негативных последствий не предвидится. Сыры точно не исчезнут. Но есть инфляция, изменение тарифов на энергоносители, логистика и рост спроса за счёт увеличения доходов населения. Эти четыре фактора влияют на цену, поэтому, сыр будет дальше дорожать, прогнозирует управляющий.
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