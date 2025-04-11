Агроэксперт назвал Life.ru четыре фактора, почему сыр только прибавляет в цене

Сыр в России дорожает в среднем на 8-10% за год, сообщают эксперты. Life.ru узнал у управляющего партнёра Agro and Food Communications Александра Панченко четыре основных фактора, которые влияют на стоимость этого продукта.

Первый фактор — это инфляция. Инфляция оказывает влияние на все продукты питания, и сыр с молочной продукцией не являются исключением. Второй фактор — это изменение тарифов на энергоносители. Тарифы увеличиваются, соответственно, растут расходы производителей молочной продукции, включая сыр. Третий фактор — удорожание логистики. И четвёртый, наверное, самый важный фактор — это рост спроса. Александр Панченко Управляющий партнер Agro and Food Communications

По данным агроэксперта, за последние два года спрос на молочную продукцию, прежде всего на сыры, вырос. Нельзя сказать, что этот продукт в дефиците, в любом магазине сейчас есть широкий ассортимент различных сыров. Но, по словам Панченко, есть небольшое отставание производственных мощностей, что также влияет на цену.

«Сейчас у нас нет ни одного сорта сыра, который Россия не производила бы самостоятельно. Все эти сыры достаточно высокого качества, выигрывают международные призы на различных выставках. Появляются новые региональные и локальные производители. В целом, молочная отрасль и сыроварение развиваются очень динамично. Это заметно даже по ассортименту в магазинах», — говорит Панченко.

Ситуация на рынке остаётся стабильной, и, по прогнозам экспертов, никаких негативных последствий не предвидится. Сыры точно не исчезнут. Но есть инфляция, изменение тарифов на энергоносители, логистика и рост спроса за счёт увеличения доходов населения. Эти четыре фактора влияют на цену, поэтому, сыр будет дальше дорожать, прогнозирует управляющий.