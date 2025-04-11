Каскадёры получат собственную номинацию на «Оскаре»
Каскадёры получат собственную номинацию на «Оскаре». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LanKS
Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о введении новой номинации на премию «Оскар» за достижения в области постановки трюков, которая будет вручаться начиная с 100-й юбилейной церемонии. Это решение стало кульминацией многолетних усилий профессионального сообщества каскадёров, добивавшихся признания своего вклада в киноиндустрию, пишет Deadline.
В официальном заявлении Академии подчёркивается, что работа каскадёров является неотъемлемой частью кинопроизводства. До этого каскадёры удостаивались специальных премий — последнюю такую награду получил ветеран жанра Хэлу Нидхэму в 2013 году.
Конкретные критерии номинации и правила голосования будут объявлены ближе к 2027 году.
Напомним, что на последней церемонии «Оскар-2025» российский актёр Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», к сожалению, не смог получить заветную статуэтку. Life.ru публиковал список всех лауреатов.