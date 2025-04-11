Каскадёры получат собственную номинацию на «Оскаре»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о введении новой номинации на премию «Оскар» за достижения в области постановки трюков, которая будет вручаться начиная с 100-й юбилейной церемонии. Это решение стало кульминацией многолетних усилий профессионального сообщества каскадёров, добивавшихся признания своего вклада в киноиндустрию, пишет Deadline.